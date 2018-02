Belgische politieman op rust dood aangetroffen in Oegandese woning: verdachte opgepakt

Een 54-jarige Belgische politieagent op rust is maandagochtend dood aangetroffen in zijn woning in Oeganda. Zijn Burundese vriendin is verhoord door de politie en wordt als verdachte beschouwd, melden lokale media. De dood van de landgenoot is bevestigd door Buitenlandse Zaken.

De 54-jarige man was een gepensioneerde politieagent die in Muyenga, in het Oegandese Kampala, woont. Hij huurde er samen met zijn Burundese vriendin al twee maanden een appartement, waarin de man maandagochtend dood werd aangetroffen.

Volgens de lokale krant New Vision werd zij al verhoord door de agenten. Tijdens het verhoor zou ze hen gezegd hebben dat de man uit het leven gestapt is. Maar nadat de inspecteurs enkele uren in het appartement hadden doorgebracht voor onderzoek, werd de vrouw weer meegenomen. Zij wordt nu beschouwd als verdachte voor moord.

Vrijdag overleed ook al een Duitser in het Afrikaanse land. Dat brengt het totaal op zeven overleden buitenlanders in een maand tijd. De lokale overheid onderzoekt of de overlijdens gelinkt kunnen worden aan drugs, een groot probleem in de regio.