Gentse verdediger dan toch onder het mes, WK halen wordt nipt

Stefan Mitrovic onderging maandag een kijkoperatie aan de enkel. De verdediger van AA Gent sukkelde al van voor nieuwjaar met een beschadigde pees in de enkel. In januari viel de transfer van de Serviër naar Saint-Etienne nog in het water door die blessure. De Buffalo’s probeerden een operatie te vermijden, maar gisteren ging Mitrovic dan toch onder het mes.

Stefan Mitrovic had al meer dan twee maanden last van zijn enkel. Op tweede kerstdag tijdens de match tegen Anderlecht verergerde zijn blessure. De Serviër wou een transfer naar Saint-Etienne forceren, maar faalde tijdens de medische tests. Daarop blies hij zelf de transfer af.

Gent vreesde na nieuwe scans in januari al dat een operatie onafwendbaar zou zijn. Ze gaven hun verdediger rust, maar dat bracht geen beterschap en dus ging de Serviër gisteren toch onder het mes. Over enkele dagen begint hij aan zijn revalidatie. Het is onzeker of Mitrovic tijdig klaar geraakt voor het WK met Servië.