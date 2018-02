Eric wachtte tevergeefs de ontvoerder van zijn dochter op, maar de gedenkplaats van Nathalie was plots opgeknapt

Wuustwezel / Bertem - Eric Geijsbregts uit Wuustwezel wachtte maandagochtend drie uur lang bij de gedenksteen van zijn vermiste dochter Nathalie in de hoop dat de dader na 27 jaar zou opdagen. Dat gebeurde niet. Toch was er iets opmerkelijks aan de hand: de gedenkplaats van zijn dochter was helemaal opgeknapt. “De gemeente heeft dat blijkbaar gedaan. Ik wil ze zeker bedanken.”

Nathalie Geijsbregts. Foto: Facebook/Eric Geijsbregts

Het was maandag exact 27 jaar geleden dat Nathalie Geijsbrechts werd ontvoerd. Op 26 februari 1991 stond het 10-jarige meisje te wachten bij de bushalte aan de Tervuursesteenweg in het Vlaams-Brabantse Leefdaal. Daar werd ze door een automobilist meegenomen. Sindsdien heeft papa Eric niets meer van zijn dochter vernomen.

Op Facebook plaatste de 58-jarige man op 8 februari (de verjaardag van Nathalie) en vorige week een oproep aan de dader om zich na al die tijd kenbaar te maken. “Jij hebt mijn leven in één ruk kapotgemaakt van de ene op de andere dag, en niet alleen dat van mij. Ik zal op jou wachten op dezelfde plek en tijd. Van toen. Durf je de confrontatie aan”, schreef Eric.

Om 06.30 uur was hij maandag ter plaatse. Daar heeft hij tot ongeveer 10.00 uur gewacht. Een tijdlang in zijn wagen, maar daarna buiten in de vrieskou. Op een aantal passanten na, zag Eric niemand.

Gedenksteen opgeknapt

De ontvoerder kwam niet opdagen, maar toch zag de

Foto: jph

man iets opmerkelijks: de gedenkplaats was plots opgeknapt. Enkele dagen eerder stond de steen ter ere van Nathalie nog in het gras langs de kant van de weg, maar nu waren er grote witte kiezels aangelegd en bloemen bij de steen geplaatst. “De steen is afgeschuurd en er zijn mooie witte stenen gelegd”, zegt hij.

Aanvankelijk stond Eric perplex, hij had geen idee wie daar verantwoordelijk voor was. Inmiddels heeft hij een berichtje gekregen dat de gemeente achter de opknapbeurt zat. Hij waardeert het gebaar heel erg. “Ik ga hen zeker een berichtje sturen om hen te bedanken.”

“Laat toch iets weten”

Eric kwam tot zijn oproep naar aanleiding van de onthullingen in de zaak rond de Bende van Nijvel. Hij hoopt dat degene die zijn dochter ontvoerde na al die jaren zijn verhaal wil doen, net zoals Christiaan Bonkoffsky op zijn sterfbed liet weten ‘de Reus’ van de bende te zijn.

Hoewel de dader niet kwam opdagen, zal Eric zijn zoektocht niet staken. “Ik wil het menselijke en emotionele aspect van die persoon raken.” Zo hoopt Eric antwoord te krijgen op de vraag wat er gebeurd is met het lichaam van Nathalie. “Laat toch iets weten”, klinkt het.