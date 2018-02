Tijdelijk staakt-het-vuren in Oost-Ghouta mislukt: mortieren en bomvaten vliegen nog steeds in het rond

Ondanks een door de Russische president Vladimir Poetin gelast staakt-het-vuren dat vijf uur moet duren, was Oost-Ghouta dinsdag het toneel van raids en raketbeschietingen. Dat meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR).

De Russische president Vladimir Poetin had maandag een dagelijks humanitair bestand van 8 tot 13 uur Belgische tijd gelast voor Oost-Ghouta. Die pauze in de vijandelijkheden moest hulpverlening voor de noodlijdende mensen in de regio mogelijk maken. Bovendien moest een corridor opengaan die burgers moet toelaten weg te raken.

Zaterdag had de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties al een onmiddellijk staakt-het-vuren van dertig dagen in Syrië gelast. Maar dat bleef dode letter. En ook dit nieuwe staakt-het-vuren werd niet gerespecteerd. Geciteerd door de Britse openbare omroep BBC zegt het SOHR dat in de eerste twee uur van de ‘humanitaire pauze’ mortiergranaten zijn ingeslagen in de steden Doema, Harasta en Misraba.

Naar verluidt zouden helikopters bomvaten hebben gedropt. Volgens de vrijwillige hulporganisatie Withelmen is in Doema daarbij iemand omgekomen. Activisten maken ook gewag van sporadisch artilleriegeschut.

Nog luidens de BBC is het onduidelijk of hulporganisaties in Oost-Ghouta aan het werk kunnen.

Schrik om de stad te verlaten

Critici vonden het staakt-het-vuren op voorhand al veel te kort. Daarbovenop hebben mensen schrik voor het regeringsleger wanneer zij de stad verlaten.

Oost-Ghouta onderging de voorbije negen dagen de zwaarste aanvalsgolf sinds het begin van de burgeroorlog zeven jaar geleden. Volgens het Syrisch Observatorium heeft het laatste offensief aan minstens 560 burgers het leven gekost. Bijna 400.000 mensen zijn er van de buitenwereld afgesloten.