Zware geldboetes voor deelnemers trouwstoet in Mechelen: “Cowboys horen niet op openbare weg”

Mechelen - De trouwstoet die twee weken geleden heel wat ophef veroorzaakte in Mechelen, krijgt een staartje. De politie verbaliseerde 33 personen, goed voor 8.990 euro aan boetes.

Op 17 februari veroorzaakte een trouwstoet in de namiddag veel ophef en overlast in Mechelen. “De colonne reed roekeloos, met veel geclaxonneer en met verschillende passagiers die volledig uit het raam hingen, van de Speecqvest (via Zandpoortvest, Hoogstratenplein, Nekkerspoelstraat, Ontvoeringsplein en Fr. Halsvest) tot aan de Populierendreef”, klinkt het. “Daar werd ze door de politie tot stilstand gebracht.”

De gevaarlijkste toestand ontstond aan het kruispunt Nekkerspoelstraat-Ontvoeringsplein. “Niet enkel de andere auto’s, maar ook fietsers op het fietspad werden de pas afgesneden door de voertuigen van de colonne die uit de richting van de Zandpoortvest kwamen en net voor hen links afsloegen naar het Ontvoeringsplein.”

“Roekeloos en levensgevaarlijk”

Op vraag van burgemeester Bart Somers heeft de politie van Mechelen-Willebroek kordaat opgetreden. “Het is roekeloos, levensgevaarlijk voor andere weggebruikers en asociaal”, aldus Somers. “De Mechelaars storen zich daar aan en terecht. Dit soort gedrag moeten we evident niet dulden. De wetten en wegcode gelden voor iedereen en op elk moment. Cowboys horen niet op de openbare weg. Dit soort gedrag stelt ook een negatief voorbeeld. Het past niet in een stad waar we met respect voor elkaar willen samen leven. Op mijn verzoek voert de politie hier daarom een lik-op-stukbeleid”, zegt Somers.

33 bestuurders werden door de politie geverbaliseerd voor verschillende overtredingen. Een overzicht:

- geen gebruik van de richtingaanwijzers

- permanent vier richtingaanwijzers laten branden

- vervoer van passagiers op de uitwendige delen van de voertuigen

- ongeoorloofd claxonneren

- parkeren op het voetpad

- langdurig parkeren in het midden van de rijbaan, waardoor het verkeer volledig versperd wordt.

- hinderlijk parkeren op een kruispunt

- links ten opzichte van rijrichting parkeren

Voor alle boetes samen heeft de politie 8.990 euro aan boetes opgelegd.“Ook in de toekomst zal de politie consequent repressief blijven optreden tegen dit fenomeen”, zegt korpschef Yves Bogaerts.

In april vorig jaar veroorzaakte een trouwstoet ook al heel wat commotie. De politie stelde toen 28 verkeersinbreuken vast, goed voor bijna 2.500 euro aan boetes.