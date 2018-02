“Sexting niet alleen voor naïeve meisjes”: een op de vier jongeren ontvangt naaktfoto

Sexting is niet langer een marginaal fenomeen. Een op de vier jongeren heeft al een naaktfoto ontvangen, een op de zes stuurt er wel eens één. “Het beeld dat sexting iets voor naïeve meisjes is, klopt niet”, zegt onderzoeker Joris Van Ouytsel, die meteen ook waarschuwt voor de gevaren ervan. “Maar het ergste is dat een op de acht naaktfoto’s verspreidt zonder medeweten van de zender.”

Niet alleen naïeve jonge meisjes sturen pikante berichtjes en naaktfoto’s naar hun vriendje of naar iemand waar ze verliefd op zijn. Het is een goed ingeburgerde praktijk bij jongeren, zo blijkt uit een Canadese studie, die 39 onderzoeken met in totaal 110.380 minderjarige respondenten bundelde. Een op de vier heeft wel eens een naaktfoto ontvangen en een op de zeven heeft er wel eens één gestuurd.

“We zien inderdaad een toename”, zegt Joris Van Ouytsel, onderzoeker aan de UAntwerpen en co-auteur van de studie. “De logische verklaring daarvoor is dat de smartphone meer verspreid geraakt en daarmee is het makkelijk om aan sexting te doen.”

De jongeren gebruiken apps als Snapchat of WhatsApp. “Het is eenvoudig via die apps en de jongeren ervaren een verhoogd gevoel van privacy. Wat ook meespeelt, is dat de smartphone het enige toestel is dat echt van hen is en ze niet moeten delen met broers, zussen of ouders, zoals een tablet of een computer.”

Geschonden vertrouwen

Dat verhoogde gevoel van privacy is in veel gevallen een vals gevoel van privacy, want uiteindelijk kunnen de naaktfoto’s doorgestuurd verspreid worden zonder toestemming van de verzender. Een op de acht jongeren bezondigt zich daar aan.

“De jongeren beseffen wel dat er risico’s zijn”, aldus Van Ouytsel. “Ze weten dat hun foto’s gelekt kunnen worden. Dat aspect is ook onderzocht, en wat blijkt is dat jongeren vinden dat er geen veilige apps zijn om het te doen. Zolang er geen volledig veilig alternatief is, blijven ze het doen via bijvoorbeeld Snapchat, waar je perfect screenshots kan maken. Maar ze hopen dat hun vertrouwen niet geschonden zal worden.”

Enige negatieve aspect

Dat doorsturen zonder toestemming is het enige problematische aspect, vindt de doctoraatsstudent. “Sexting valt ook onder de ontwikkeling van jongeren. De helft gebeurt binnen een romantische relatie, maar het gebeurt er net zo goed buiten. Ze sturen de pikante foto’s ofwel naar hun lief, ofwel naar iemand waar ze mee flirten of waar ze verliefd op zijn.”

Ouders, grijp niet in

Experts raden ouders aan om niet in te grijpen als ze vernemen dat hun kind aan sexting doet. Van Ouytsel vindt dat een goede raad. “Ze hoeven niet in te grijpen, maar wel duidelijk maken dat ze openstaan voor gesprekken erover. Ze kunnen er een gesprek over aanknopen naar aanleiding van mediaberichten of wanneer het eens voorkomt in een soap of een film.”

“Maar het loopt mis als de jongeren denken dat ze er niet met hun ouders over kunnen praten. Als ze bijvoorbeeld bang zijn dat die hun gsm zullen afnemen wanneer ze vertellen dat ze het doen. Beter is erover praten en hen uitleggen hoe ze het veilig moeten doen. Niet met hun gezicht in beeld, bijvoorbeeld, zodat ze niet herkend kunnen worden.”