Ongerustheid en onduidelijkheid bij PSG over goudhaantje Neymar: “Nog geen beslissing over operatie”

Bij PSG is de spanning te snijden. Want dan leg je een recordbedrag van 222 miljoen euro op tafel voor Neymar, maar dan is het goudhaantje mogelijk geblesseerd voor hét grote doel van het seizoen: de Champions League. Braziliaanse media spraken zelfs over een operatie maar volgens Unai Emery, coach van Paris Saint-Germain, moet zijn vedette niet onder het mes.

Neymar liep zondag in de wedstrijd tegen Marseille een verstuiking van de rechterenkel en een barstje in een middenbotsbeentje op. Volgens Braziliaanse media drong een operatie zich op, waarna de aanvaller twee maanden buiten strijd zou zijn. Maar Emery ontkent die berichten. “We gaan zien hoe de blessure de komende dagen evolueert”, vertelde de coach. “Er is zeker nog geen beslissing genomen over een operatie. Neymar is altijd de eerste die wil spelen en hij leeft heel geconcentreerd toe naar de clash tegen Real Madrid. Ik denk zelfs dat er een kleine kans bestaat dat hij voor het duel speelklaar geraakt.”

PSG werkt volgende week dinsdag in Parijs de return van de achtste finales van de Champions League af tegen Real. Het team van Rode Duivel Thomas Meunier verloor de heenmatch in Santiago Bernabéu met 3-1.