Pleegouders van ontvoerde baby waren gewaarschuwd voor biologische vader en moeder: “Alsof ze zicht hadden op ons dagelijks ritme”

De pleegouders van de baby die maandagochtend werd ontvoerd vanop een Lidl-parking in het Nederlandse Eersel, waren gewaarschuwd dat de biologische vader en moeder hen in de gaten hielden. “We lieten ons niet bang maken, maar we hadden nooit gedacht dat ze hiertoe in staat waren.” De biologische moeder heeft nu aangegeven graag haar dochter terug te willen.

De zes maanden oude baby Hannah werd maandagochtend op de parking van een Lidl-vestiging in Eersel, op amper tien kilometer van de Belgische grens, ontvoerd. De Maxi-Cosi waar het meisje in lag, werd uit de handen van haar pleegmoeder gerukt. Zoals iedere maandag had de vrouw daar boodschappen gedaan. De daders waren de biologische vader en moeder van Hannah, Rowan Simons (25) en Kim de Laat (26).

“Toen ze haar spullen in de auto legde, kwam Rowan op haar af”, vertelt de pleegvader aan Omroep Brabant. De vrouw probeerde de 25-jarige man tot bedaren te brengen, maar “praten had geen zin”. De pleegmoeder kreeg een klap op haar borst, waarna Simons en De Laat met Hannah vluchtten in hun wagen. “Mijn vrouw kon hier echt niet tegenop”, klinkt het nog.

Veel impact

Toch was de dame nog zo helder van geest om het kenteken van het koppel te noteren en de politie te bellen. “Ze heeft alles gedaan wat ze kon. Dat heeft ze echt goed gedaan. Maar toch heeft ze veel verdriet, dit heeft echt veel impact op haar. Het is heel bizar als een kindje zo uit je armen wordt gerukt”, verklaart haar man verder.

Na een intensieve zoektocht konden Simons en De Laat worden gearresteerd op een Duits vakantiepark. Hannah verkeerde in goede gezondheid.

Gewaarschuwd

Volgens de pleegvader werden hij en zijn vrouw gewaarschuwd voor de biologische ouders van het meisje. “Het lijkt erop alsof ze zicht hadden op ons dagelijks ritme. We kregen daar al eerder berichten over, maar we hebben ons niet bang laten maken”, klinkt het. “We hadden natuurlijk nooit gedacht dat ze hiertoe in staat waren.”

Hannah werd bij haar ouders weggehaald nadat in oktober vorig jaar bij het meisje gebroken ribben, een gebroken enkel en meerdere blauwe plekken werden geconstateerd. Simons en De Laat werden aangehouden, maar ontkennen dat ze Hannah hebben mishandeld. Simons mocht zijn dochter niet meer zien, De Laat wel. Ze kreeg wekelijks twee speciale bezoekmomenten op een externe locatie. “Dat ging altijd goed, ze had fijne momenten met haar”, aldus de pleegvader nog.

Moeder wil kind graag terug

Dinsdag werd bovendien bekend dat De Laat Hannah graag terug wil. Dat zegt de advocate van de vrouw tegen de lokale krant het Eindhovens Dagblad. Volgens de advocaat waren er geen signalen over een dreigende ontvoering en had het koppel nooit eerder geprobeerd het kindje weg te halen bij de pleegouders. “Ze snapt dat er begeleiding is. Er was een goed contact met het pleeggezin en onder begeleiding was er contact tussen moeder en kind”, aldus de advocate.

Hoewel de raadsvrouw sinds de ontvoering nog geen contact had met De Laat, meent ze toch te weten waarom de ouders zo’n drastische beslissing namen. “De moeder is haar baby zeven weken na de geboorte kwijtgeraakt en ze voelt zich tekortgedaan omdat ze niets heeft misdaan. Ze wil het kindje heel graag terug.”