Bondsparket eist twee speeldagen schorsing en boete voor Antwerp-coach

De Geschillencommissie van de Voetbalbond eist twee speeldagen schorsing en een boete van duizend euro van Antwerp-coach Laszlo Bölöni voor diens gedrag afgelopen vrijdag tijdens de wedstrijd tussen RC Genk en Antwerp.

Vrijdagavond werd Bölöni naar de tribunes van de Luminus Arena verwezen door scheidsrechter Wim Smet. De Roemeense trainer was niet te spreken over de manier waarop het openingsdoelpunt van Ruslan Malinovskyi tot stand kwam en verloor bij een gele kaart voor Obbi Oulare, die nochtans geen tegenstander raakte, helemaal de controle. Smet was zijn “aanhoudende kritiek” beu en verwijderde hem na amper een kwartier uit de Antwerpse dug-out. Daar hield het echter niet mee op. Bölöni liet zich tijdens de rust opnieuw zien in de kleedkamers van de Great Old en trad zijn tribuneverwijzing dus met de voeten. Ook zouden tv-beelden suggereren dat de Roemeense coach vanuit de tribunes gebeld heeft met zijn assistent Wim De Decker, al ontkent Bölöni dat.

Bölöni was zelf niet aanwezig op de zitting en liet zich vertegenwoordigen door Antwerp-raadsman Jorgen Van Laer. Die stelde dat de Roemeense Antwerp-coach reageerde onder de druk en de stress van de match. Dat hij niet in de kleedkamers mocht komen, wist de coach niet. Voor het telefoontje met assistent-coach De Decker bestonden dan weer geen bewijzen, vond de Antwerp-raadsman.

In dat laatste werd Antwerp gevolgd, ook al leek de bewijslast overduidelijk. “Op basis van de beelden kan je nooit 100 procent zeker zijn dat ze met elkaar bellen”, klonk het. “Maar wat ons betreft hebben ze duidelijk contact. Het zou straf zijn als ze net allebei een hotelkamer boeken of hun vrouw opbellen”, aldus het bondsparket.

Uiteindelijk vroeg het bondsparket een schorsing van twee speeldagen en een boete van duizend euro voor de gepleegde feiten. Vooral het gegeven dat Bölöni eerder dit seizoen al een keer werd opgeroepen voor vergelijkbare feiten tijdens de wedstrijd Antwerp - Standard, zat het bondsparket hoog.

De definitieve uitspraak van de Geschillencommissie volgt later vandaag.