‘Topdokter’ Chris Van der Linden : “Hardy is seriemoordenaar geworden na inname van medicatie tegen Parkinson”

Tongeren - De Nederlandse neuroloog Chris Van der Linden (AZ Sint-Lucas in Gent), bekend van het tv-programma ‘Topdokters’, besprak dinsdagnamiddag in het Tongerse hof van assisen het ziektebeeld van beschuldigde Renaud Hardy’s Parkinson. “Ik moet helaas bevestigen dat Hardy een seriemoordenaar is geworden na de inname van medicatie tegen Parkinson”, klonk het.

De beklaagde luisterde met opvallend veel interesse naar de uiteenzetting van de neuroloog. In oktober 2010 begon Hardy medicatie te nemen, vier jaar eerder was de ziekte gediagnosticeerd. Volgens Van der Linden zijn de incidenten bij Hardy ontstaan na de inname van de anti-Parkinsonmedicatie, antwoordde de neuroloog op een vraag van advocaat Jos Vander Velpen. “Ik moet helaas bevestigen dat Hardy een seriemoordenaar is geworden na de inname van medicatie tegen Parkinson,” aldus Van der Linden, die in oktober 2017 werd aangesteld en alleen als getuige aan het woord kwam.

Afwijkend seksueel gedrag

Naast de impulscontrolestoornis lijdt Hardy aan een ernstige vorm van gedragsverslaving, die veroorzaakt wordt door de combinatie van zijn persoonlijkheid, de ziekte van Parkinson en de medicatie die hij inneemt. In de bijsluiters van de drie soorten medicijnen die Hardy inneemt, staat onder meer vermeld dat een patiënt na inname niet in staat is weerstand te bieden aan de impuls, drang of verleiding iets te doen wat schadelijk kan zijn voor hemzelf of voor anderen.

De gedragsverslaving gaat over het bezoeken van pornowebsites of promiscuïteit. Bij Hardy was er ook sprake van parafilieën of afwijkend seksueel gedrag zoals voyeurisme, bijvoorbeeld het fotograferen van vrouwen met opdringerig gedrag, seksuele opwinding door voorwerpen (fetisjisme), agressief of vernederend gedrag en sadomasochisme. Ook de term lustmoorden was gevallen.

Verhoogde agressie

Hardy bleek ook verslavingsgevoelig voor alcohol en cocaïne. Zijn verslaving aan anti-Parkinsonmedicatie kan gepaard gaan met een verhoogde agressie. “Bij Hardy zagen we ook ‘punding’, want hij ontwikkelde een hobby als fotografie met seksuele interesse”, analyseerde Van der Linden. “Een andere hobby was varen met telegeleide bootjes op het water of rijden met autootjes. Hij kon er uren mee bezig zijn. Het gaat om repetitief gedrag. Een ander voorbeeld was het verzamelen van voorwerpen zoals fotoapparatuur.”