Niet iedereen zwicht voor het grote geld uit China: spits van Standard legt aanbiedingen naast zich neer

Niet alleen Yannick Carrasco was gegeerd in China, ook Standard-spits Orlando Sa kreeg enkele (lucratieve) aanbiedingen. De 24-jarige Rode Duivel koos ervoor om zich wel in het dik betaalde avontuur te storten, de 29-jarige Portugese aanvaller besloot uiteindelijk om in Luik te blijven.

“De laatste uren ontvingen Standard en Orlando Sa meerdere concrete aanbiedingen van Chinese clubs die sterk geïnteresseerd zijn in onze aanvaller”, meldt de Luikse club. “Na overleg hebben de club en de speler beslist om de aanbiedingen af te slaan en zich vol te focussen op de sportieve opdrachten die voor de deur staan. Onze aanvaller zal het maximum doen om de club te helpen zijn doelstellingen te bereiken en op persoonlijk vlak zal hij een selectie voor het WK proberen af te dwingen.”

De 29-jarige Sa streek in de zomer van 2016 neer op Sclessin. De Portugees kwasm de voorbije twee seizoenen tot 62 officiële optredens voor de Rouches, waarin hij dertig keer scoorde. De voorbije twee competitiewedstrijden liet Standard-coach Ricardo Sa Pinto zijn topschutter op de bank starten, hetgeen de geruchten voedde dat de spits op weg naar de uitgang was. Dat blijkt echter niet het geval te zijn.

Standard is nog volop in de running voor een plaats in play-off I. De Rouches staan op twee speeldagen van het einde van de reguliere competitie op de zevende plaats, met 38 punten. Numer zes Kortrijk telt één puntje meer dan Standard. De Luikenaars spelen op 17 maart ook nog de bekerfinale tegen Racing Genk.