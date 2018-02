Romelu Lukaku vliegt naar de VS… om NBA-wedstrijd te kijken

Rode Duivel Romelu Lukaku verliet eventjes Manchester en woonde de NBA-wedstrijd tussen Brooklyn Nets en Chicago Bulls in New York bij. De Nets wonnen met 104-87 van de Bulls. “Eerste op de eerste rij,” deelde hij fier mee op sociale media.

Het is niet de eerste keer dat Lukaku in Amerika is om naar het basket te kijken, het is wel de eerste keer dat Big Rom op de eerste rij zat. Hij kreeg vanaf zijn zitje een monsterdunk te zien. Nets-speler Jarrett Allen vloog in het derde kwart over zijn tegenstander Lauri Markkanen heen. De 19-jarige center gebruikte zijn hele spanwijdte om de Fin te verschalken.