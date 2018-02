Extreem koud in Baltische staten, sneeuw aan Côte d’Azur. Vriestemperaturen eisen hun tol in Europa: al minstens 19 doden

Een koudegolf heeft Europa van de Baltische kusten tot de Middellandse Zee in zijn greep. Op de hoogste berg in Duitsland is het een eeuw geleden dat het zo hard vroor, aan de Baltische kusten is het Siberisch koud en zelfs in het zuiden van Italië slaat Koning Winter toe. De vriestemperaturen eisen nu echt hun tol in Europa: er vielen al minstens 19 doden door het weer.

Negen mensen in Polen waarvan vijf maandagnacht, drie daklozen in Frankrijk, vier mensen in Litouwen, twee in Roemenië (onder wie een 83-jarige vrouw waarvan het ondergesneeuwde lichaam op straat werd teruggevonden) en een dakloze in Italië lieten het leven door de koude. De teller staat op 19 mensen, maar dat aantal kan nog oplopen. Het koude weer blijft namelijk nog even hangen in Europa.

Al enkele dagen doorstaan we ook in eigen land de koude, vooral ’s nachts worden er felle vriestemperaturen gemeten. Maar over onze landsgrenzen heen is het écht Siberisch koud.

Italië

Of alle wegen nog naar Rome leiden, valt sterk te betwijfelen na de zware sneeuwval in de stad. Ondertussen is een groot deel van het wit tapijt al gesmolten, maar ook dat zorgt voor chaos in de Italiaanse hoofdstad. Temperaturen onder nul toveren de natte sneeuw om tot gevaarlijke ijspistes. Alle schoolkinderen kregen een dag extra vrij, voor hun (en die van hun ouders en leerkrachten) eigen veiligheid.

De zware sneeuwval heeft ook Napels lamgelegd. Dinsdag bleven de scholen in de stad aan de voet van de Vesuvius dicht. Vele treinen stonden stil in de stations. Het weer hinderde ook het luchtverkeer van en naar Napels.

Dinsdagnacht zou het nog kouder worden in Italië. Nadat de koudegolf in het weekeinde het noorden van het land had getroffen, is die nu ook de rest van het land doorgedrongen. Sneeuw in het noorden van Italië is niet ongewoon, maar in het zuiden en aan de kusten is dat eerder een zeldzaam fenomeen.

Duitsland

Zo koud was het op de hoogste berg van Duitsland in februari in 100 jaar niet meer. Op de bijna 3.000 meter hoge Zugspitze in Zuid-Beieren op de grens met Oostenrijk daalde het kwik naar 30,5 graden onder nul. Daarmee werd voor eind februari op de Zugspitze de koudste temperatuur gemeten sinds de eerste registraties in 1901. Het absolute kouderecord werd er in februari 1940 gemeten. Toen daalde het kwik naar min 35,6 graden. Maandagmorgen stond de thermometer op de Zugspitze op min 27 graden.

De bitterkoude temperaturen in Duitsland waren ook op de Oder zichtbaar. Maandagnacht had zich op de grensrivier tussen Duitsland en Polen drijfijs gevormd. Vooral de omgeving rond Frankfurt (Oder) en Schwedt is getroffen. De Oder is momenteel voor alle scheepvaart gesloten, omdat de boten door het drijfijs schade kunnen oplopen. IJsbrekers liggen zowel aan Duitse als Poolse kant klaar om ingezet te worden. Alles hangt ervan af hoe de weersomstandigheden zich in de komende dagen zullen ontwikkelen.

Verenigd Koninkrijk

De sneeuw heeft ook in grote delen van Groot-Brittannië en Ierland het verkeer gehinderd. Honderden treinen bleven noodgedwongen stilstaan. Vele wegen moesten afgesloten worden door ongevallen en vrachtwagens die niet meer voor- of achteruit geraakten. British Airways annuleerde op de luchthaven van Heathrow tientallen vluchten. Vele scholen bleven dicht.

De weerdiensten voorspellen voor grote delen van het land nog meer sneeuw, vooral in Schotland en Oost-Engeland. In Ierland was het 5 graden onder nul, maar daar zou het kwik woensdag nog verder dalen.

Frankrijk

Ook in Frankrijk zwaait Koning Winter de plak. Terwijl de buitentemperaturen vlotjes tot - 10 graden dalen, wordt in het buitenzwembad Wacken, bij Straatsburg in het oosten van het land, lustig gezwommen.

Griekenland

Het koudefront heeft maandag ook het noorden van Griekenland bereikt. In de regio rond de havenstad Thessaloniki werd sneeuwval gemeld. Vele vluchten naar Thessaloniki waren zondag al geannuleerd. Ook heel wat wegen in de Noord-Griekse provincie Macedonië waren enkel met sneeuwkettingen berijdbaar, aldus de Griekse omroep ERT. De scholen in vele provincies in het noorden van Griekenland bleven gesloten.

Maar in het zuiden van het land steeg het kwik wél nog naar voorjaarstemperaturen van rond de 15 tot 16 graden Celsius, aldus de weerdiensten. Zo ook op het populaire vakantie-eiland Kreta.

Bulgarije

Eerder speelde een zware winterstorm het verkeer in Bulgarije parten. Vrachtwagens bleven in de sneeuw steken en blokkeerden het verkeer in het noordwesten van het land. Ook de snelweg van Sofia naar Burgas aan de Zwarte Zee ondervond veel hinder, aldus de tv-zender bTV. In enkele afgelegen gebieden bleven de scholen dicht. Wegens de storm was er op vele plaatsen hoop opgewaaide sneeuw.

De autoriteiten kondigden de hoogste waarschuwingssignalen af voor gevaarlijke weersomstandigheden. In Sofia heerste verkeerschaos. Vliegtuigen konden op de luchthaven van de hoofdstad niet tijdig opstijgen. De sneeuw kon van de meeste banen en parkings niet meer geruimd worden. Burgemeester Jordanka Fandakova riep de inwoners op om de auto zoveel mogelijk te laten staan.