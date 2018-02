Ex-speler van Man City en Arsenal krijgt dopingschorsing van zes maanden

De Fransman Samir Nasri heeft een schorsing van zes maanden gekregen wegens een inbreuk op de antidopingwetgeving. Dat heeft de Europese voetbalbond UEFA dinsdag bekendgemaakt.

Nasri kreeg toen hij in het seizoen 2016-2017 voor Sevilla voetbalde een intraveneuze behandeling in een Amerikaans ziekenhuis, wat volgens de wetgeving van het Wereldantidopingagentschap (WADA) niet toegestaan is. Daarom kreeg hij nu een schorsing van zes maanden.

De 30-jarige Fransman zit na zijn vertrek van afgelopen januari bij het Turkse Antalyaspor zonder club. In het verleden verdedigde de Franse ex-international nog de kleuren van Marseille, Arsenal en Manchester City.

(belga)