Vlaams Belang verspreidt “anti-aanrandingsalarmen” in Antwerpen

Antwerpen - De Antwerpse afdeling van Vlaams Belang heeft dinsdag op de Grote Markt actie gevoerd rond geweld tegen vrouwen. De partij vroeg cijfers op bij burgemeester Bart De Wever (N-VA) en concludeert dat geweld tegen vrouwen de voorbije jaren in tegenstelling tot de meeste andere criminele fenomenen in Antwerpen niet is afgenomen. Gemeenteraadslid Anke Van dermeersch deelde daarom dinsdag naar Duits voorbeeld “anti-aanrandingsalarmen” uit waarmee vrouwen die zich bedreigd voelen om hulp kunnen vragen en eventuele belagers kunnen afschrikken.

Uit de cijfers die Vlaams Belang onlangs in handen kreeg, blijkt dat er van januari tot november vorig jaar 186 keer een vrouw slachtoffer werd van verkrachting. Er waren ook 3.732 vrouwen het slachtoffer van slagen en verwondingen, 201 van aanranding, 53 van doodslag en 8 van moord. De statistieken maken wel niet duidelijk om hoeveel unieke vrouwen het gaat of waar de geweldplegingen plaatsvonden - op straat, thuis of elders.

“Vrouwonvriendelijke stad”

Voor Vlaams Belang tonen de cijfers echter aan dat Antwerpen een “vrouwonvriendelijke stad” is. De partij legt ook meteen een oorzakelijk verband met immigratie, al geeft ze toe dat de opgevraagde statistieken dat niet bewijzen. “Maar geen enkele man mag zijn hand opheffen tegen een vrouw”, zegt Van dermeersch. “Men moet zorgen dat vrouwen hier veilig zijn.”

Vlaams Belang heeft alvast 200 exemplaren van een “anti-aanrandingsalarm” verspreid om vrouwen een minder onveilig gevoel te geven op straat. Het alarm heeft een geluidssterkte van liefst 120 decibel.