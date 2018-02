UEFA voert enkele wijzigingen door in Champions League en Europa League, maar een videoref is daar niet bij

De UEFA heeft op haar website een aantal wijzigingen wereldkundig gemaakt in verband met het format van de Champions League en Europa League. De meest opvallende wijziging is waarschijnlijk het nieuwe speeluur van CL-wedstrijden.

De veranderingen zullen ingaan vanaf volgend seizoen (2018/2019). Liefst 26 clubs zullen zich rechtstreeks plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. Voor volgende seizoen zullen dat de volgende zijn op basis van de UEFA-ranglijst:

- Winnaar Champions League 2018 (1)

- Winnaar Europa League 2018 (1)

- Top vier van Engeland, Italië, Spanje en Duitsland (16)

- Top twee van Frankrijk en Rusland (4)

- Kampioen van Portugal, Oekraïne, België en Turkije (4)

Als de winnaar van de Champions League zich al via de competitie heeft geplaatst, krijgt de kampioen van Tsjechië een rechtstreeks ticket naar de groepsfase. Als de winnaar van de Europa League zich al via de competitie heeft geplaatst, is er ook een rechtstreeks ticket voor de nummer drie van de Ligue 1.

Zo blijven er nog zes tickets over die verdeeld worden in een kwalificatietoernooi met vijf ronden. Daarin blijven er twee routes: de “champions route” (vier plekken) en de “league route” (twee plekken). Een nieuwigheid is dat alle clubs die uitgeschakeld werden in de champions route, een tweede kans krijgen in de nieuwe champions route (acht plekken) van de Europa League.

Zeventien teams plaatsen zich rechtstreeks voor de groepsfase van de Europa League. Daarbij komen tien teams uit de Champions League-kwalificaties en 21 uit de Europa League-kwalificaties, met nu dus ook twee routes: de champions route (acht plekken) en de league route (dertien plekken).

Andere uren, geen VAR

De opvallendste wijziging is die van de starturen van wedstrijden. Tot en met dit seizoen startten alle Champions League-wedstrijden om 20u45. In de Europa League zijn er al even twee starturen: 19u00 en 21u05. Die weg slaat nu ook de Champions League in. De UEFA heeft beslist om wedstrijden te laten starten om 18u55 en 21u. Geen acht groepswedstrijden tegelijk meer.

Het was afwachten of de UEFA ook een videoref zou introduceren. Het systeem wordt intussen gebruikt in verschillende competities, waaronder in ons land, maar de UEFA weigert het te gebruiken op het Europese niveau. “We gaan het volgend seizoen niet gebruiken”, zegt voorzitter Aleksander Ceferin. “Het is een goed project maar we mogen het niet forceren. Nu zien fans het scherm van de videoref maar niemand weet hoe het precies werkt.”