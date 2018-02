Burgemeester van Rome wil dieselwagens vanaf 2024 uit centrum weren

De burgemeester van Rome, Virginia Raggi, wil dieselwagens vanaf 2024 uit het centrum van de Italiaanse hoofdstad bannen. Dat heeft ze dinsdag aangekondigd.

We moeten snel optreden tegen klimaatverandering, zo schreef de burgemeester op de sociaalnetwerksite Facebook. “Als we ernstig willen ageren, moeten we de moed hebben om lastige maatregelen te nemen.”

Raggi neemt met haar aankondiging een voorbeeld aan haar collega uit Parijs, Anne Hidalgo. Die streeft er ook naar om vanaf 2024 diesels uit de stad te houden.

Milieu-organisatie Greenpeace claimde eerder dat de uitstoot van stikstofdioxide (NO2) leidt tot meer dan 17.000 vroegtijdige overlijdens in Italië per jaar.