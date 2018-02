Een populaire Egyptische zangeres is dinsdag door een rechtbank in Zuid-Caïro tot zes maanden cel veroordeeld wegens “ongepaste” (maar helaas ware) opmerkingen tijdens een optreden in 2016 over de rivier de Nijl. Sherine Abdel-Wahab moet voorts omgerekend een waarborg van ongeveer 2300 euro ophoesten in afwachting van de behandeling van de zaak in beroep. De zangeres werd veroordeeld wegens “het verspreiden van foute informatie” en “verstoring van de publieke orde”.

De zangeres maakte haar fatale grapje toen een fan haar tijdens een optreden in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) verzocht om het patriottische lied ‘Heb je van de Nijl gedronken? ‘ te zingen. “Nee”, antwoordde Sherine, “daar krijg je schistosomiasis van. Drink Evian, da’s gezonder”. Schistosomiasis is een infectie met een van de parasitaire wormen Schistosoma mansoni, Schistosoma haematobium, of Schistosoma japonicum.

“Rivier beledigd”

Een Egyptische advocaat vond niet beter dan de zangeres aan te klagen nadat een video met haar opmerkingen de sociale media haalde. Door de rivier te “beledigen”, beschadigde Abdel-Wahab de naam van Egypte en schaadde ze de toeristische industrie, die het al zo moeilijk heeft, vond de advocaat.

Een andere Egyptische zanger werd vorige maand reeds tot een jaar cel veroordeeld door een beroepshof omdat hij in een videoclip had aangezet tot “losbandigheid”. In het conservatieve land gold de clip als “te pittig”.

Hoewel Sherine haar excuses aanbood, oordeelde de Egyptische vakbond van muzikanten dat de popzangeres niet meer in het land van de piramides mag optreden, uit vrees dat zij ‘Zie ik de wormpjes van de Nijl’ gaat zingen.