Israëlisch gerecht bezorgt Bibi nieuwe kopzorgen

De politieke positie van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu is verder op losse schroeven komen te staan nu zijn naam in een nieuwe corruptiezaak wordt genoemd. Het Israëlische Openbaar Ministerie verdenkt de Likoed-leider ervan, in zijn hoedanigheid van minister van Communicatie (van mei 2015 tot februari 2017) smeergeld te hebben betaald aan telecombedrijf Bezeg, het grootste in Israël, om een voor hem “gunstiger berichtgeving te krijgen op de website Walla News”. Dat zei Yehudit (Judith) Tirosh van het federaal parket dinsdag in een rechtbank in Tel Aviv. Aan het zaakje kleefde zo’n één miljard sjekel (omgerekend 233 miljoen euro), aldus Tirosh.