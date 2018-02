“Jane Walker” moet meer vrouwen whisky doen drinken

Brussel - Het populaire whisky-merk Johnnie Walker komt met een vrouwelijke variant van zijn iconische logo: Jane Walker. De bedoeling is om het drankje aantrekkelijker te maken voor vrouwen.

In eerste instantie komt er een beperkte oplage in de Verenigde Staten, met de naam Jane Walker en het logo van een vrouw met hoge hoed en wandelstok. Het gaat om 250.000 flessen die vanaf maart in de winkel zullen liggen.

Eigenaar Diageo mikt met deze oplage uitdrukkelijk op een vrouwelijk publiek, bevestigt Stephanie Jacoby, vicepresident van Johnnie Walker. Per verkocht exemplaar gaat er 1 dollar naar een organisatie die de rechten van vrouwen verdedigt.

In de VS wordt steeds meer whisky gedronken: tussen 2002 en 2017 was er een groei met 2,1 procent. Johnnie Walker boekte een stijging met liefst 18 procent, dankzij de toenemende populariteit van cocktails.

Diageo wil trouwens ook intern meer vrouwen aantrekken. Tegen april moet de raad van bestuur voor de helft uit vrouwen bestaan, zegt Jacoby.

Verschillende andere bedrijven, zoals fastfoodketen KFC, pasten eerder al hun logo aan om een breder publiek te lokken. Daarbij werd niet alleen op vrouwen gemikt, maar ook op migranten of ouderen.