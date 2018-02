Scheidsrechter Frederik Geldhof mag weer fluiten: derde keer goeie keer bij fysieke testen

Frederik Geldhof is dit keer wél in zijn fysieke testen geslaagd. De 41-jarige West-Vlaamse scheidsrechter kreeg vanavond zijn derde kans nadat hij al sinds de zomer aan de kant stond. Bij zijn eerste beurten, in juli en september, liep het immers mis. Maar nu lukte het dus eindelijk toch.

Geldhof legde met succes de sprints af (zes keer 40 meter in 6 seconden) alsook de conditietest (veertig keer 75 meter in 15 seconden). Hij kan dus eindelijk weer wedstrijden beginnen fluiten, net op tijd voor Play-off 2, en ook weer ingezet worden als vierde ref. Ontbraken gisteren op het appel: de geblesseerde Sébastien Delferière en de zieke Christof Dierick.

Van Delferière wisten we al dat hij dit seizoen niet meer in actie kon komen. Dierick kan volgende week zijn testen afleggen, mocht hij hersteld zijn, want scheidsrechtersbaas Johan Verbist plant nog een herkansing.

Van de 21 aanwezige refs uit 1a en 1b slaagden er 20. Alleen Ben Mesotten moest opgeven.

Foto: foto’s: Olivier Matthys

Foto: Olivier Matthys