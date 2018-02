Leeuwin bijt vrouw dood

In een privaat wildreservaat in Zuid-Afrika is een 23-jarige vrouw doodgebeten door een leeuwin. Dat meldde dinsdag de politie. Omstanders probeerden de zwaar toegetakelde vrouw nog te redden, maar vergeefs: zij stierf ter plaatse. De leeuwin viel de vrouw aan op de parking van een lodge binnen het reservaat nabij Cullinan, 40 kilometer ten oosten van de hoofdstad Pretoria. Het slachtoffer is afkomstig uit de regio.