Zulte Waregem mist spits Hamdi Harbaoui rest van reguliere competitie

Brussel - Zulte Waregem rekent voor de rest van de reguliere competitie in de Jupiler Pro League niet meer op Hamdi Harbaoui. De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft de Tunesische spits van Essevee dinsdag drie speeldagen schorsing, waarvan twee effectief, en een boete van 1.200 euro opgelegd.

Zulte Waregem liet weten niet in beroep te zullen gaan tegen de sanctie. Daardoor mist Harbaoui op de 29e speeldag het thuisduel tegen RSC Anderlecht (3 maart) en op de 30e en laatste speeldag de verplaatsing naar Sporting Lokeren (11 maart). Vanaf de start van de play-offs is de spits wel opnieuw inzetbaar.

Harbaoui krijgt de sanctie, nadat hij Rémi Mulumba in de thuiswedstrijd tegen Eupen een slag in het gezicht had verkocht. Scheidsrechter Bert Put had de fase niet gezien, maar de dreun was niet aan de aandacht van de Reviewcommissie ontsnapt. Het Bondsparket startte de vervolging en vorderde drie speeldagen schorsing, waarvan twee effectief. De Geschillencommissie bevestigde die strafmaat.