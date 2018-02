VIDEO. Brand vernielt appartement, ook apotheek getroffen

Middelkerke - Een uitslaande brand heeft dinsdag een appartement op de hoek van de Meeuwenlaan en de Distellaan in Westende bij Middellkerke volledig vernield. Ook de apotheek op de gelijkvloerse verdieping is ernstig beschadigd. De bewoonster werd overgebracht naar het ziekenhuis.

De brand ontstond om 12.40 uur boven apotheek LloydsPharma Optima op de hoek van de Meeuwenlaan en de Distellaan in Westende.

De bewoonster was aan het koken in de keuken op de eerste verdieping. Toen ze even naar het toilet ging, moet het fout zijn gelopen. De keuken vatte om nog onduidelijke reden vuur. Bewoner Paul Vydt was intussen naar boven gekomen en zag dat zijn vrouw aan het blussen was. Maar veel haalde dat niet meer uit. In een mum van tijd stond de keuken in lichterlaaie. De hulpdiensten werden verwittigd en de bewoners renden het appartement uit.

Schade aanzienlijk

Op straat waren grote vlammen zichtbaar, zowel door de vensters in de Meeuwenlaan als in de Distellaan. “Toen we ter plaatse kwamen, merkten we een hevige uitslaande brand op de eerste verdieping. Het vuur ontwikkelde zich heel snel, via het trappenhuis, tot op de zolder”, zegt kapitein Frank Ureel van brandweerpost Middelkerke.

Ook de collega's van brandweerposten Oostende en Gistel kwamen ter plaatse. Zowel in de Distellaan als in de Meeuwenlaan stond een elevator opgesteld. “Doordat de zolder door het vuur niet meer bereikbaar was, hebben we moeten blussen via openingen in het dak”, zegt kapitein Ureel. De bewoonster van het huis werd met rookintoxicatie overgebracht naar het ziekenhuis. Niemand raakte zwaargewond, maar de schade is aanzienlijk.

“Het ging om een oud huis met houten vloeren, dus de waterschade is groot in heel het gebouw”, zegt kapitein Ureel.

De bewoonster mocht 's avonds het ziekenhuis verlaten. Ze werd samen met haar man opgevangen. De brandweer bleef nog uren ter plaatse om na te blussen. Apotheek LloydsPharma Optima blijft voor onbepaalde tijd dicht.