Vrouw verliest man aan kanker en blijft achter met veel hartzeer én een fortuin aan geneesmiddelen. “Kan ik hier nu echt niemand mee helpen?”

Jo Klinkers verloor vorige maand haar man aan nierkanker. Ze blijft zitten met haar hartzeer, en met twee wasmanden vol dure geneesmiddelen. Ze kan die overschot binnenbrengen bij de apotheek, maar alles moet dan vernietigd worden. “Die medicamenten kunnen perfect dienen voor wie er het geld niet voor heeft. Maar we smijten ze weg, 500 ton elk jaar. Dat moet toch anders kunnen?”

Hij was zijn leven lang kapitein op de lange omvaart. Maar kanker ontziet geen zeebonken. De ziekte sloopte Dirk uit Temse in minder dan een jaar. Een agressieve nierkanker. Vlak na Nieuwjaar – hij was ...