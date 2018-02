2.000 bomen. 10.000 vierkante meter. Zo groot is het bos dat Josse Van Zeebroeck (63) uit Halle aanplantte. Waarom? “Het is een cadeau, voor mijn zes kleinkinderen. En eigenlijk beleef ik er zelf ook nog plezier aan.”

Het was een wei langs de spoorweg in Halle. Een stuk grond dat grenst aan de tuin van Josse Van Zeebroeck, en aan die van zijn kinderen, maar waarmee hij nooit iets had gedaan. Waarom zou hij ook? Josse ...