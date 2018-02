Politie doet gruwelijke vondst: vrouw leefde dertig jaar samen met lichaam van overleden moeder

Politiemannen hebben een mummie gevonden in het huis van een 77-jarige vrouw in de Oekraïense stad Mykolaiv. De bejaarde bewoonster leefde al dertig jaar samen met het stoffelijk overschot van haar overleden moeder. Dat melden verschillende lokale media.

Opgepast, de beelden kunnen als schokkend worden ervaren.

Het waren de buren van de 77-jarige vrouw die aan de alarmbel trokken. Zij hadden al dagen niets meer gehoord van de bejaarde bewoonster en contacteerden de politie. Die vonden de dame levend terug, maar ze was verlamd geraakt aan haar beide onderbenen. Ze kon onmogelijk zelfstandig verder leven. Ook het water, de elektriciteit en de gas in het appartement waren ondertussen afgesloten, omdat de rekeningen allang niet meer betaald waren.

Een tragische ontdekking, maar toen de vrouw naar het ziekenhuis gebracht was, deden ze nog een gruwelijkere vondst. Achter slot en grendel in een kamer in de flat lagen de gemummificeerde resten van de overleden moeder van de bejaarde vrouw. Toen de deur openging, werden de agenten overrompeld door een penetrante geur. Naast de stank van de stoffelijke resten, was er ook nog heel veel afval in de kamer aanwezig. Rottende etensresten, oude kranten en talloze geurkaarsen maakten de situatie onleefbaar, ook in de rest van het appartement.

Het stoffelijk overschot van de overleden vrouw droeg een witte jurk, blauwe schoenen en groene sokken. Na een analyse van de wetsdokter bleek dat de dame al dertig jaar geleden gemummificeerd was. Volgens de politie zou haar dochter haar dood niet hebben kunnen aanvaarden. Om haar “ziel” in leven te houden, zouden er verschillende religieuze iconen rondom de mummie geplaatst zijn.

De stoffelijke resten zijn overgebracht naar het mortuarium, zodat de overleden vrouw begraven kan worden. De politie is een onderzoek gestart naar de omstandigheden van haar dood. De bejaarde bewoonster herstelt nu in het ziekenhuis.