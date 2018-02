Lippenstift, minirokjes, ongeschoren mannen en nu ook zwangerschappen: de bizarre voortekenen van een economische crisis

Werkloosheidscijfers of de beursindex? Neen, economen kijken beter naar het aantal zwangere vrouwen als ze willen weten of er een nieuwe crisis aan zit te komen. Dat blijkt uit nieuw Amerikaans onderzoek. De zwangere buik is een zoveelste alternatieve indicator, na onder meer de lippenstiftindex, de minirokjeskoers en de recessiebaard. En een poging om vat te krijgen op die o zo onvoorspelbare op- en neergang van de economie.