Na juridische procedureslag van vijf jaar: bouw windturbines naast E314 weer naar af

Aarschot / Tielt-Winge - Na een juridische procedureslag die bijna vijf jaar duurde, moet de BVBA Wijnkasteel Haksberg haar huidige plannen om windturbines te bouwen ter hoogte van het op- en afrittencomplex in Rillaar (E314) en op het eigen domein in Tielt-Winge opbergen. De stad Aarschot, die het verzet van omwonenden tegen dit project voluit steunde, reageert opgelucht.

De BVBA startte in de loop van 2013 haar project om drie windturbines te bouwen. Ze kreeg hiervoor op 13 december 2013 een stedenbouwkundige vergunning van het Vlaams Gewest ondanks het feit dat er 1.624 bezwaarschriften waren ingediend. In beroep vernietigde de Raad voor Vergunningsbetwistingen de vergunning, maar het Vlaams Gewest gaf op 17 oktober 2016 opnieuw een vergunningsbesluit voor twee van de drie windturbines.

De milieuvergunningsaanvraag werd op 7 november 2013 echter geweigerd door de deputatie. In beroep deed Vlaams minister van Milieu Joke Schauvliege medio 2017 hetzelfde. Omdat de termijn om hiertegen in beroep te gaan bij de Raad van State inmiddels verstreken is, is het besluit van Schauvliege definitief, waardoor ook de stedenbouwkundige vergunning niet kan worden uitgevoerd. Of de BVBA een volledig nieuwe procedure opstart, is niet geweten.