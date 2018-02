Jongetje (4) sterft tragische dood, nadat hij gaat slaapwandelen bij temperaturen van -20 graden

Een kleuter (4) is dood teruggevonden op straat, vlakbij zijn huis in het dorp Yaga in Siberië. De jongen had enkel een pyjama aan, terwijl het buiten 22 graden onder nul was. Hij overleefde de vrieskou niet. Dat schrijft de Siberian Times.

Toen Bogdans moeder om zes uur ’s morgens wakker werd, wilde ze een kijkje gaan nemen in de kamer van haar zoon. Maar de 27-jarige Maria vond er haar kindje niet terug. Snel ging ze buiten kijken, want haar zoontje was de voorbije zomer ook al enkele keren gaan slaapwandelen. Haar kind zag ze niet, maar wel zijn voetstapjes in de sneeuw.

Ze volgde dat spoor, om tot de verschrikkelijke constatatie te komen dat Bogdan inderdaad aan het slaapwandelen was geweest. Maar door de ijskoude temperaturen en zijn lichte outfit was hij niet ver geraakt. De jongen lag doodgevroren op straat, vlak bij het huis van een buurman, waar ze vaak op bezoek gingen.

De politie is ondertussen een onderzoek gestart. Ze onderzoeken onder andere hoe het kan dat de jongen zelfstandig naar buiten ging.