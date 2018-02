Celstraf en/of zware schadevergoeding? “Ludieke” vakbondsactie in tunnel kan militairen zuur opbreken

Kolonel Roger Housen en vier militairen dreigen financieel zwaar op te draaien voor een “ludiek” bedoelde vakbondsactie. Begin mei vielen twee legervoertuigen “per toeval” in panne in de Kennedytunnel, een derde voertuig wat later op het Vilvoorde Viaduct. Gevolg: ­files en een kettingbotsing. Naast een celstraf dreigt een financieel fiasco van vele tienduizenden euro’s. En dat op een zucht van hun pensioen.

Of het bijster slim was van kolonel Roger Housen om net voordien publiekelijk te klagen over de erbarmelijke staat van de legervoertuigen die “met spuug en paktouw aan elkaar hangen”? “Sta me toe daar neen op te antwoorden.” Advocaat Tim Fosté zegt ergens wel te begrijpen waarom het Antwerpse gerecht ervoor koos om enkele “toevalligheden” in de Kennedytunnel die 17de mei 2017 grondig te onderzoeken.

Die ochtend kreeg een militair aan het stuur van een Opel Combo van de Belgian Pipeline Company om 7 uur een lichte hartaanval in de tunnel. In de tegenovergestelde richting, richting Gent, kreeg een Volvo-vrachtwagen van het bataljon Artillerie van Brasschaat een nijpend probleem aan de luchtfilter. In de file crashten drie vrachtwagens tegen elkaar. Later die dag, in Vilvoorde, moest nog een legervoertuig, een Fiat Ducato, aan de kant. Reden: een oververhitte koppeling.

Housen, woordvoerder en directeur strategie bij legervakbond ACMP, deed ook nadien aan opmerkelijke communicatie: “Gezien de slechte staat van ons materieel kan dat toevallig allemaal op hetzelfde moment gebeurd zijn, maar wij vermoeden dat het ongenoegen bij onze militairen een nieuw hoogtepunt heeft bereikt. Ik sluit niet uit dat er meer en grotere acties zullen volgen.”

Na die impliciete schuldbekentenis en een gerechtelijk onderzoek kwam de zaak gisteren een eerste keer voor de strafrechter. Met in de beklaagdenbank vier “muitende” militairen en een kolonel. Het vijftal, dat de bewuste sabotageactie betwist, riskeert een veroordeling voor het kwaadwillig belemmeren van het verkeer. Op dat laatste staat een celstraf van één jaar.

File, ongeval en tolvrije tunnel

Maar vooral financieel dreigen ze bijzonder zwaar op te draaien voor hun syndicale actie. “Ze waren verantwoordelijk voor een file en het daaropvolgende ongeval in de file, waarvoor ze later nog eens op burgerrechterlijk vlak in het ongelijk kunnen worden gesteld. Daarnaast waren ze ook verantwoordelijk, wegens de file, voor het tolvrij openstellen van de Liefkenshoektunnel. Goed voor een extra prijskaartje van 42.000 euro”, zei minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) eerder in de commissie.

Advocate Carine Flamend, die optreedt voor de kolonel, zegt dat de rechtbank eerst een causaal verband moet aan­tonen tussen de feiten en de daaropvolgende gebeurtenissen. “Eerst pleiten, de rest zien we later wel.” Eind volgende maand, na het analyseren van camerabeelden in de Kennedytunnel, gaat de zaak verder. Tot dan spelen de militairen de vermoorde onschuld. “Sabotage? Puur toeval”, houden ze vol.