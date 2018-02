Hazard onthult welke Belg hij zou kopen met Chelsea (al is het zijn tweede keuze) en voorspelt WK-match tegen Engeland

Eden Hazard is niet meteen een man van vele woorden. Maar hij is één van de gezichten van Nike en dus stelde hij onlangs de nieuwe Nike Mercurial 360 voor in Londen. Vele interviews volgden, waaronder eentje met de mannen van Copa90.

Onze landgenoot kreeg verschillende vragen in amper twee minuten tijd. De meest interessante was die over welke Rode Duivel hij zou kopen met Chelsea (video vanaf 3:15). “Kevin De Bruyne”, antwoordde Hazard. Zijn interviewers stelden echter dat Chelsea de Bruyne al had. “Dat is zoals een ex-vriendin, die kan je niet terughebben.” Op naar keuze nummer twee dus voor Hazard: “Radja Nainggolan”.

Hazard mocht ook de WK-groepswedstrijd tussen de Rode Duivels en Engeland voorspellen (video vanaf 2:50). “Ik weet het niet, misschien gaan we wel winnen”, zegt Hazard. “Of eentje waarin ik scoor. Je weet wel, een goede wedstrijd: 1-1?”

De Chelsea-speler mocht ook zijn favoriet doelpunt van Zinédine Zidane kiezen en koos de wonderbaarlijke volley van de Fransman tijdens de Champions League-finale van 2002. En is Olivier Giroud nu de knapste man bij Chelsea? “Hij is OK, maar ik ben nog altijd de nummer één”, aldus Hazard.