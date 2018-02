Stadionverbod breidt uit: hooligans ook niet meer welkom in café om de hoek

Er is een nieuwe maatregel tegen voetbalhooligans op til. Het gekende stadionverbod kan straks worden verruimd tot een ‘perimeterverbod’. Hooligans mogen zich dan gedurende de wedstrijd niet meer in een straal van vijf kilometer rond het stadion begeven. “Want al te vaak schoppen verbodhouders heibel net buiten het stadion”, klinkt het bij de Voetbalcel.

Het gaat behoorlijk goed met de beheersing van het voetbalgeweld in ons land. Uit het jaarrapport van de Voetbalcel voor 2017 blijkt dat er vorig jaar 1.043 processen-verbaal zijn opgesteld, tegenover 1.244 in 2016. Het aantal stadionverboden bleef nagenoeg gelijk. Er staan nu 804 hooligans met een verbod genoteerd, goed voor een kleine 746 jaar ‘verbanning’ in totaal.

Uit het rapport blijkt nog dat de gewelddadigste wedstrijd van 2017 de galawedstrijd KRC Genk tegen Everton was, waarbij er na de wedstrijd vechtpartijen waren. In totaal werd toen voor 416 maanden stadionverbod uitgedeeld.

Om het geweld rond de stadions te verminderen, wil de Voetbalcel nu nóg verdergaan. Tegen juni moet het stadionverbod verruimd worden tot een perimeterverbod. “Dat is hoognodig”, zegt Cathy Van den Berghe, chef van de Voetbalcel. “We hebben vorig jaar heel wat wedstrijden gehad waarbij mensen met een stadionverbod op het uur van de match in het café om de hoek plaatsnamen en wachtten tot na de wedstrijd om heibel te schoppen. Dat moeten we anders aanpakken, door mensen met een stadionverbod verder weg te houden van de plek van de match.”

Dat betekent niet dat hooligans die vlak bij het stadion wonen, moeten niet ‘verhuizen’ voor de duur van de match. “Maar ze moeten zich wel ver houden van elk supportersgebeuren en wegblijven uit de cafés”, zegt Van den Berghe. “Anders zijn ze niet in regel en kunnen ze extra boetes van 1.000 of 2.000 euro krijgen. Ervaring leert dat hooligans daar toch voor terugdeinzen.”

Wanneer het ‘verruimde stadionverbod’ wordt ingevoerd, is nog niet duidelijk. “Zo snel mogelijk”, zegt Van den Berghe. “We zijn nu onze website aan het aanpassen. Straks komt daarop een lijst van alle straten rond een stadion die binnen de ‘vijfkilometerstraal’ vallen. Zo is het voor de hooligans duidelijk tot waar ze precies mogen komen.”

De maatregel geldt voor de ploegen van de eerste klasse A en B en ook voor de eerste en tweede amateurklassen. “Goed tachtig clubs, dus.”