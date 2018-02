Goed nieuws voor Tottenham-Belg Jan Vertonghen, minder goed voor ploegmaat Toby Alderweireld

Tottenham kan vanavond niet rekenen op Toby Alderweireld en Jan Vertonghen in de FA Cup tegen derdeklasser Rochdale. Vertonghen (enkel) keert komend weekend misschien al terug, Alderweireld niet.

De Rode Duivel was van november tot februari out na een hamstringblessure. Sinds vorige week sukkelt hij opnieuw met de hamstrings. Hervatten met de groep zat er nog niet in. Daardoor zal hij er volgende woensdag niet bij zijn in de Champions League als Tottenham voor eigen publiek een 2-2 verdedigt tegen Juventus. “Toby moet honderd procent fit zijn voor hij speelt, maar hij is nog aan het herstellen”, aldus coach Mauricio Pochettino.