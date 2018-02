Vrouw van Jan Verheyen maakte gratis promodocu rond dokter Gyselbrecht: “Het was een vriendendienst”

Wingene - Lien Willaert, de vrouw van filmmaker Jan Verheyen, heeft de veelbesproken documentaire over André Gyselbrecht gemaakt wegens haar vriendschap met zijn dochter Elisabeth. “Omdat hun verhaal zo oprecht is”, zegt ze zelf. De advocaten van de dorpsdokter vroegen de rechtbank gisteren om mild te zijn: “Neem hem de hoop niet af.”

Weinigen die in de gaten hadden dat ze tijdens het proces van de Kasteelmoord in Brugge enkele dagen in het publiek zat. Zo wilde ze het ook, zegt Lien ­Willaert. De auteur van kookboeken en regisseur ...