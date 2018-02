CLUBNIEUWS. Timmy Simons is toch nog niet de oudste speler, Hamdi Harbaoui mist weerzien met Anderlecht

Het is voor de Belgische eersteklassers deze week in de koude toeleven naar de 29e speeldag van zaterdag. Bij Club Brugge verschenen dinsdag slechts 17 A-kernspelers op de training, terwijl Timmy Simons nog wat langer moet wachten op zijn record. Bij Zulte Waregem kregen ze slecht nieuws over spits Hamdi Harbaoui.

CLUB BRUGGE. Club moet play-off-finale spelen als Simons oudste speler wil worden

Club Brugge-icoon ­Timmy Simons werd afgelopen weekend – met zijn 41 jaar, 2 maanden en 14 dagen – bejubeld als oudste veldspeler ooit in de Belgische eerste klasse. Te voorbarig, zo blijkt nu. Truienaar Jan Van Oirbeek (foto rechts) was in 1963 immers drie maanden ouder toen hij zijn laatste match in eerste klasse speelde voor STVV. 41 jaar, 5 maanden en 16 dagen om precies te zijn.

De laatste speeldag van Play-off 1 valt dit seizoen op 20 mei en dan zou ­Simons 41 jaar, 5 maanden en 9 dagen zijn… Niet genoeg dus om toch nog de oudste te worden. Dat betekent dat Simons ofwel er nog een jaartje moet bijdoen, ofwel dat Club Brugge vierde moet eindigen en dus op 27 mei de finale tegen de winnaar van Play-off 2 moet spelen. Op 27 mei zal Simons 41, 5 maanden en 16 dagen zijn… Net even oud als Van Oirbeek dus.

Jan Van Oirbeek overleed in 1994 op 72-jarige leeftijd. (gus)

Amper 17 A-kernspelers gisteren op de training bij Club Brugge. Ruud Vormer mocht binnenblijven om zijn gehavende enkel te sparen. De aanvoerder wordt net als vorige week opgelapt voor de wedstrijd van zaterdag tegen Kortrijk. Vorige week kreeg Vormer ook al twee dagen rust. Na de laatste wedstrijd tegen Sint-Truiden ligt de competitie drie weken stil, waardoor Vormer voor Play-off 1 opnieuw helemaal fit zou moeten zijn. Scholz kampt nog steeds met een lichte spierblessure en trainde ook niet. Ook Vermeer bleef binnen en Vossen (enkel), Poulain (adductoren) en Decarli (achillespees) revalideren verder.

Ten slotte lieten ook Horvath, Touba, Vlietinck en Diatta zich gisteren niet zien. Zij kwamen maandagavond in actie met de beloften (5-4-winst tegen KV Oostende) en kregen een uitlooptraining voorgeschoteld. Vanaf vandaag tot en met vrijdag traint Club Brugge nog drie keer achter gesloten deuren. (jve)

GENK. Vukovic hervat voorzichtig training

Geen Karelis op de pittige training op het kunstgrasveld van Genk VV. De Griekse aanvaller had nog last van de hamstrings en hield het bij verzorging. Waarschijnlijk kan hij donderdag aanpikken. Vukovic maakte voorzichtig zijn rentree, de Australische doelman hield het bij een aangepast programma. Vukovic’ situatie wordt elke dag geëvalueerd, hij hoopt op groen licht om donderdag of vrijdag aan te pikken. Vandaag wordt in de fitnesszaal getraind, donderdag en vrijdag bereidt Clement de wedstrijd op Waasland-Beveren met gesloten deuren voor op de verwarmde grasmat van het A-veld. (mg)

KV KORTRIJK. Azouni buiten strijd

Kortrijk is Larry Azouni ettelijke weken kwijt. De middenvelder liep een meniscusletsel op.

Wim Smet zal de wedstrijd tussen Club Brugge en KV Kortrijk in goede banen leiden. De match is belangrijk, want de Kerels moeten zeker nog punten pakken om Play-off 1 te kunnen spelen, en ook blauw-zwart zal nog voluit voor de drie punten gaan om met een zo'n groot mogelijke voorsprong aan de play-offs te kunnen beginnen. De supporters van KV Kortrijk die dit jaar hun communie vieren, kunnen op 4 april naar het Guldensporenstadion trekken. De Veekaa zet dan zijn deuren open van 13 tot 14 uur om voor enkele mooie communieplaatjes te zorgen. Elke speler van de A-kern zal beschikbaar zijn voor een foto. (gco)

KV MECHELEN. Deense delegatie op stage

KV Mechelen speelt deze week gastheer voor een delegatie van de Deense voetbalbond. Jesper Pedersen, de vader van Nicklas, is als trainersopleider samen met een tiental coaches in opleiding naar Mechelen afgezakt om de trainingen te volgen en gesprekken te houden met de technische staf. (thst)

LOKEREN. De Ridder ziek thuis

Gisteren kregen de spelers van Sporting Lokeren twee trainingen voorgeschoteld. Vandaag hebben de manschappen van Peter Maes een vrije dag. Steve De Ridder heeft griep en trainde gisteren niet mee met de groep. Het is onduidelijk hoe lang hij afwezig is. Joher Khadim Rassoul werkte individueel verder aan zijn revalidatie. (whb)

STVV. Legear aan de kant

De rechterkuit van Jonathan Le-gear (foto) is fors gezwollen na een trap in Oostende. De kans dat hij Charerloi haalt, lijkt klein. Dussaut verscheen gisteren wel terug op de groepstraining, Teixeira werkte dan weer apart met Wilfried Schiemsky. De spelers die maandag met de beloften aantraden (Boli, Gueye, Bezus, Abrahams, …), werkten een hersteltraining af. (gus)

ZULTE WAREGEM. Harbaoui niet tegen Anderlecht na slag

Hamdi Harbaoui (foto), al goed voor zes goals na de winterstop, had maar wat graag zaterdag tegen Anderlecht gespeeld. Bij paars-wit was de 33-jarige spits overbodig, waarop hij in januari bij Zulte Waregem tekende. Maar door een schorsing mist hij de clash met zijn ex-club.

Harbaoui, opgeroepen door de reviewcommissie nadat hij een slag had uitgedeeld aan Eupen-middenvelder Mulumba, kreeg een voorstel voor twee speeldagen plus één voorwaardelijk. Samen met het clubbestuur besliste hij dat te aanvaarden, de beelden spraken immers voor zich. Harbaoui ontbreekt ook tegen Lokeren, nóg een ex-club. (dvd)

Sander Coopman sluit morgen weer aan bij de groep. De aanvallende middenvelder miste de derby tegen KV Kortrijk door een ontsteking aan de adductoren. De blessure aan de rug van Onur Kaya valt mee. Het is afwachten wanneer hij de oefensessies met de groep kan hernemen. Timothy Derijck sluit normaal vandaag aan bij de groep. (jcs)