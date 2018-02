Verdachte brief maakt elf militairen ziek

Elf personen zijn ziek geworden nadat een verdachte brief werd geopend op een militaire basis in de Amerikaanse staat Virginia. Dat zegt de lokale brandweer dinsdag.

De brief werd rond 15.30 uur ontvangen en geopend in een administratiegebouw. Kort daarna begonnen elf mensen zich ziek te voelen. Iedereen werd meteen geëvacueerd.

Drie van de betrokken individuen in Base Myer-Henderson Hall, het vroegere Fort Myer Base, werden naar het ziekenhuis gebracht. Hun toestand was stabiel, zegt de brandweer van de county Arlington via Twitter.

Het onderzoek naar het incident loopt nog.