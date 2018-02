Spaanse goalgetter Quini, wiens ontvoering Barcelona ooit de titel kostte, overleden

De Spaanse ex-international Enrique Castro, alias “Quini”, is dinsdag in Gijon aan een hartaanval overleden. Dat meldden Spaanse media en werd bevestigd door zijn ex-clubs Gijon en FC Barcelona. De goalgetter werd 68 jaar.

Quini, die geboren werd in 1949, startte en beëindigde zijn carrière bij Gijon (1968-1980 en 1984-1987). Tussendoor schitterde hij bij Barcelona (1980-1984).

Vijf keer werd hij topscorer in de Primera Division (1974, 1976, 1980, 1981, 1982). Met Barcelona won Quini twee keer de Copa del Rey (1981, 1983), de Spaanse Super Cup (1983), de League Cup (1983) en in 1982 de Beker voor Bekerwinnaars.

Quini tijdens het EK van 1980. Foto: ISOPIX

Dat laatste gebeurde in een finale tegen Standard Luik. Nadat Guy Vandersmissen Standard in Camp Nou in de 8ste minuut op voorsprong gebracht had en Allan Simonsen in de blessuretijd van de eerste helft de gelijkmaker scoorde, was het Quini die in de 63ste minuut de 2-1 eindstand vastlegde.

Met Spanje nam Quini deel aan de WK’s van 1978 en 1982 en het EK van 1980. Hij speelde 35 wedstrijden voor zijn land en scoorde daarin acht keer.

Ontvoerd, maar geen klacht

Op 1 maart 1981 werd Quini ontvoerd na een wedstrijd tegen Hercules Alicante (6-0), waarin hij twee keer gescoord had. Nadat hij met zijn auto Camp Nou verliet, werd hij door twee gewapende mannen overvallen. De criminelen eisten losgeld van honderd miljoen peseta’s. Pas 25 dagen na zijn ontvoering werd Quini gezond en wel bevrijd.

De ontvoering had een enorme impact op het team en zou de club de titel kosten. Zonder Quini werd in vier wedstrijden slechts één punt gesprokkeld (1 op 8). Ondanks de 20 doelpunten van topscorer Quini zou Barcelona pas vijfde worden, op vier punten van kampioen Real Sociadad. De ontvoerders van Quini kregen celstraffen van tien jaar. Quini zelf diende geen klacht tegen hen in. Hij zou tijdens zijn gevangenschap het Stockholmsyndroom ontwikkeld hebben en verklaarde dat hij goed behandeld was en zijn ontvoerders ‘in wezen goede mensen’ waren.