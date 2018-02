‘Clueless’-actrice wil Republikeins parlementslid worden

De film is intussen 23 jaar oud, maar is nog altijd een van de bekendste komedies van de jaren negentig: ‘Clueless’. In de hoofdrollen: drie verwende tienermeisjes, onder wie Dionne Davenport, gespeeld door Stacey Dash. Dat meisje is intussen een vrouw van 51, met serieuze politieke ambities.

Dash heeft haar kandidatuur ingediend om Republikeins ‘member of Congress’, parlementslid, te worden. Dat ze Republikeins gezind is, is intussen een publiek geheim. In 2008 steunde ze nog Barack Obama, maar tegen 2012 was ze van kamp veranderd en steunde ze zijn tegenstander Mitt Romney.

Na haar hoogdagen in Hollywood, met onder meer nog een hele tv-serie van ‘Clueless’, en tussen wat minder prominent acteerwerk door, ging ze in 2014 bovendien werken voor het conservatieve Fox News, tot ze er vorig jaar ontslagen werd.

Dash tijdens het segment op Fox. Foto: Fox

Ze liet zich twee jaar geleden op Fox opmerken door de Oscars-boycot – geleid door Jada Pinkett Smith wegens te weinig diversiteit – fel te bekritiseren, net als aparte prijzen zoals de BET Awards en ‘black history month’. “Dit is belachelijk. We moeten weten wat we willen. Ofwel willen we segregatie ofwel integratie.” Daar kreeg ze behoorlijk wat tegenkanting door, maar ze werd wel gesteund door niemand minder dan Donald Trump. Atypisch voor een Hollywoodster is Dash een openlijke Trump-fan.

En nu stapt ze dus zelf in de politiek, met de slogan “Dash to DC”. Ze wil bij de ‘midterms’ in november de Republikeinse kandidaat zijn om Californiës 44ste district te vertegenwoordigen. Of ze ook effectief verkozen zal raken, valt te betwijfelen: 83 procent van de stemmen ging in dat district naar de Democrate Hillary Clinton bij de presidentsverkiezingen twee jaar geleden.