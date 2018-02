Politie herenigt gestolen muilezel met baasje: “Zij is mijn allerbeste vriendin”

Buiten zijn muilezel heeft de Amerikaanse John Sears (70) niks nodig. De man leeft al meer dan twintig jaar als een nomade en reist op en neer langs de westkust van de VS. Dit doet hij echter niet alleen. Hij heeft zijn trouwe muilezel Little Girl altijd aan zijn zij. Tot het dier gestolen werd terwijl John lag te slapen in een park.

“Little Girl is mijn beste vriendin. Al 25 jaar lang. We zijn al overal geweest in het westen van de Verenigde Staten”, zegt John. “Ons huis is waar onze voeten zijn.” Maar maandag werd de man wakker zonder zijn trouwste vriendin. Little Girl was gestolen terwijl hij aan het slapen was in een parkje.

John verwittigde de politie en met behulp van bewakingsbeelden vonden ze de dieven al snel, mét Little Girl. John is nu weer herenigd met zijn muilezel en hoopt dat ze nog veel jaren samen zullen verder reizen.