Gewapende overvallers dringen woning binnen en dreigen hoofd bewoonster in te slaan met hamer: “Dit is het einde, dacht ik”

Tongeren - De politie is op zoek naar drie gewapende mannen die enkele weken geleden een brutale overval pleegden op een vierkantshoeve in Tongeren. De bewoonster werd daarbij onder schot gehouden. Eén van de dieven dreigde bovendien haar hoofd met een breekhamer in te slaan. De brutale overval kwam dinsdagavond aan bod in het VTM-opsporingsprogramma ‘Faroek’.

Het is de nacht van 4 februari op 5 februari. Agnes en haar man zijn in het brasseriegedeelte van hun vierkantshoeve in Tongeren. De vrouw loopt iets na 02.00 uur naar het woongedeelte wanneer ze glas hoort rinkelen. Ze vermoedt aanvankelijk dat het om een auto-ongeval gaat, maar realiseert zich al snel dat het uit haar woning komt.

Op camerabeelden van de bureauruimte is te zien hoe een van de ramen wordt ingeslagen. Drie mannen met bivakmutsen dringen vervolgens binnen. Ze zijn zwaarbewapend, met een kalasjnikov, een pistool en een breekhamer.

Video: VTM

“Dit is het einde”

Agnes belt ondertussen de politie, maar plots komt één van de inbrekers naar buiten gestormd. Hij grijpt de telefoon, smijt die kapot en sleurt Agnes mee naar binnen. Volgens het slachtoffer is hij duidelijk de leider. Ze wordt in een hoek gezet, waar de man meermaals dreigt haar hoofd in te slaan met de grote hamer. “Ik heb gedacht: ‘Dit is het einde’”, klinkt het in de reportage van ‘Faroek’. Ook de man met de kalasjnikov bedreigt Agnes. Hij vraagt in gebrekkig Engels waar haar geld ligt. Vervolgens pakt de derde inbreker de ringen en het horloge -ter waarde van zo’n 30.000 euro- van de vrouw af.

Het drietal doorzoekt het huis nog, maar vindt niets wat hen aanstaat. Ze vluchten enkel met de juwelen uit hetzelfde raam waar ze de woning binnenkwamen.

Verschrikkelijk

Uit het onderzoek van de politie blijkt dat de wagen waarmee de inbrekers ervandoor gaan een donkere Seat Leon is. De auto rijdt tussen 02.15 uur en 02.20 verschillende keren voorbij de hoeve. Een medewerker van de brasserie ziet dat er een man met stoppelbaard, donker haar en lichtgetaande huidskleur aan het stuur zit. Of hij ook een van drie daders binnen is, is niet duidelijk. Agnes hoopt dat de mannen snel gevat worden. “Ik gun het niemand om dat mee te maken. Het is verschrikkelijk.”

Mensen die iets gezien hebben of informatie hebben, kunnen de politie bellen op het gratis nummer 0800 30 300.