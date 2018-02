Royal wedding moet jaar van Eurostar maken

Brussel - Eurostar heeft een naar eigen zeggen uitstekend jaar 2017 achter de rug. Vooral het aantal Amerikanen op de hogesnelheidstrein nam opvallend toe. Het huwelijk van de Britse prins Harry en actrice Meghan Markle in mei en de “Ryder Cup” in Parijs in september, moeten de activiteiten dit jaar ondersteunen.

Eurostar meldde midden vorig jaar al dat buitenlanders de hogesnelheidstrein tussen het Verenigd Koninkrijk en het Europese vasteland herontdekten, na een moeilijk 2016 door onder meer de terreuraanslagen in Brussel en Zaventem. Het aantal Amerikanen aan boord lag over het hele jaar ruim een kwart hoger dan in 2016.

Eurostar verwacht ook dit jaar veel Amerikanen aan boord, bijvoorbeeld naar aanleiding van de Ryder Cup, een toernooi waarin Europese en Amerikaanse topgolfers het tegen elkaar opnemen. De Ryder Cup vindt dit jaar plaats in september in Parijs.

Eurostar verwelkomde voorts 8 procent meer zakenreizigers aan boord.

In totaal vervoerde Eurostar vorig jaar 10,3 miljoen reizigers, tegen 10 miljoen in 2016. De omzet ging 11 procent hoger tot 880 miljoen Britse pond (1 miljard euro). De bedrijfswinst kwam uit op 57,6 miljoen Britse pond.

“Vorig jaar zagen we een echte heropleving in de Amerikaanse markt en een mooie groei qua zakenreizen”, zegt topman Nicolas Petrovic in een persbericht. “Na een positieve prestatie in 2017 zijn we nu goed geplaatst om ons netwerk naar Nederland uit te breiden.”

Nederland

Eurostar begeeft zich op 4 april voor het eerst op de Nederlandse hogesnelheidslijn. Vanaf dan rijdt er twee keer per dag een hogesnelheidstrein vanuit Londen naar Rotterdam en Amsterdam, via Brussel. In de omgekeerde richting blijft alles nog een tijdje bij het oude: reizigers kunnen met concurrent Thalys sporen tot in Brussel, waar ze uitstappen voor een paspoort- en veiligheidscontrole. Dan pas kunnen ze op de Eurostar stappen tot in Londen.