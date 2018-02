Steeds meer mensen betrapt zonder gordel of met gsm achter stuur

Gent -

Bij controles op de Verkeersveilige Dag in Oost-Vlaanderen zijn dinsdag fors meer bestuurders betrapt op rijden zonder gordel en gsm-gebruik achter het stuur. “Op vlak van snelheid was 6,5 procent in overtreding en werden er 35 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken, wat duidt op hoge snelheden”, meldt de Oost-Vlaamse provinciegouverneur Jan Briers.