Vader Neymar bevestigt grootste vrees van PSG: “Zes tot acht weken out”

De Braziliaanse topvoetballer Neymar staat zo’n twee maanden aan de kant en mist dus onder meer de return tegen Real Madrid in de achtste finales van de Champions League. Dat verklaarde de vader en tevens zaakwaarnemer van de duurste voetballer ter wereld tegen de Braziliaanse tak van ESPN. “Bij Paris Saint-Germain weten ze al dat ze in de komende wedstrijden niet op Neymar hoeven te rekenen, gedurende zes tot acht weken. Ongeacht of hij geopereerd moet worden of niet” vertelde Neymar senior.

De 26-jarige Braziliaan raakte zondag geblesseerd tijdens de competitiewedstrijd van PSG tegen Olympique Marseille. Onderzoek wees uit dat Neymar niet alleen zijn rechterenkel heeft verstuikt, maar dat er ook een haarscheurtje zit in een middenvoetsbeentje. Over de hersteltermijn en de vraag of Neymar een operatie moet ondergaan, lopen de verhalen sterk uiteen.

Trainer Unai Emery liet zich ontvallen dat Neymar mogelijk zelfs volgende week tegen Real Madrid al weer kan meedoen. De Spanjaard deed dat wellicht om zijn landgenoten in Madrid nog even in onzekerheid te laten. “We moeten geduld hebben. Er is een kleine kans dat Neymar beschikbaar is tegen Real”, zei Emery dinsdag.

Volgens Neymar senior is dat onzin. “Er wordt zo een heel verkeerde indruk gewekt. Mensen beginnen dingen te zeggen over zaken waar ze geen verstand van hebben.” Woensdag vindt in Parijs overleg plaats tussen de medische staf van PSG en de arts van het Braziliaanse elftal. “Zij zullen de beslissing nemen. Het belangrijkste is dat Neymar zo goed mogelijk herstelt.”