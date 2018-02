Dancing Carré decor voor nieuwe film met Jean-Claude Van Damme

Willebroek - In dancing Carré in Willebroek worden deze week opnames gemaakt voor de nieuwe Amerikaanse actiethriller ‘The Bouncer’ (buitenwipper) met Jean-Claude Van Damme. Of Carré ook in de film zo zal noemen of een andere naam krijgt, daar is men nog niet helemaal uit.

De opnames vinden voor een groot stuk plaats in Dinant. Jean-Claude Van Damme speelt de rol van Lukas, een buitenwipper of ‘bouncer’ van een nachtclub. Hij zorgt alleen voor zijn achtjarige dochter. Op een nacht verliest Lukas tijdens een ruzie de controle en belandt hij in de gevangenis. Zijn dochter wordt in een pleeggezin geplaatst. Het verhaal neemt een onverwachte wending wanneer Interpol Lukas rekruteert om een Nederlandse crimineel die vanuit België opereert, ten val te brengen, in ruil voor de voogdij van zijn dochter.

De nachtclubopnamen worden deze week gemaakt in dancing Carré in Willebroek. “We weten nog niet of de naam Carré in de film behouden blijft of er een andere naam aan gegeven wordt. Het is natuurlijk een internationale productie. Aan de buitenkant van de dancing en ook binnen zijn alleszins weinig veranderingen aangebracht”, zegt Tim Van Campenhout van dancing Carré.

Naast Jean-Claude Van Damme, die de hoofdrol voor zijn rekening neemt, spelen ook onder meer Kevin Janssens en dj Dimitri Thivaia, alias Dimitri Vegas, mee.

Wanneer de film in de zalen komt, staat nog niet vast.