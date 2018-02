Koraaltransplantatie blijkt na 6 jaar gelukt: sterker nog, ze breiden zelfs uit

In het verleden moesten koralen verhuisd worden van de zuidelijke kant naar de noordelijke kant in de Golf van Akaba. Ze moesten weg omdat er nieuwe hotels, recreatieterreinen en havens werden gebouwd. De koralen waren op die manier niet meer toegankelijk of veilig voor duikers.

In 2012 zorgde de VN voor een grote verhuis van de koralen in de Golf van Akaba, in de Rode Zee. Nu, zes jaar later, blijkt dat de koralen de verhuis hebben overleefd én zich zelfs hebben uitgebreid. Jordanië is momenteel ook bezig met het creëren van nieuwe koraalriffen om een topbestemming te worden voor duikers.