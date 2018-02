Twee leeuwen krijgen nieuwe thuis na redding uit verlaten zoo in door oorlog verscheurd gebied

Twee Afrikaanse leeuwen, die gered zijn uit verlaten dierentuinen in Irak en Syrië, zijn goed aangekomen in hun nieuwe verblijf. In een groot reservaat in Zuid-Afrika krijgen de jonge dieren nu de vrijheid om een eigen gezinnetje te starten.

De vier jaar oude leeuw Simba werd in februari vorig jaar gered uit een private zoo in Mosul, Irak. Het dier leefde er in erbarmelijke omstandigheden. Toen de dierenorganisatie er overging tot een reddingsactie, waren er nog slechts twee dieren in leven. Alle andere waren omgekomen door uithongering of bombardementen.

De twee jaar oude leeuw Saeed werd dan weer gered uit een amusementspark in Aleppo, Syrië. Ook dat gebied is volledig door de oorlog verscheurd.

Overplaatsing

Maandenlang hebben de leeuwen gerevalideerd in Jordanië. Ze werden er getraind ter voorbereiding van hun 33 uur durende reis naar hun nieuwe verblijf van 1.250 hectare groot in de Zuid-Afrikaanse provincie Vrijstaat.

Daar zijn ze maandag veilig aangekomen. De verzorgers stonden erop de dieren zo snel mogelijk over te plaatsen naar een veilig natuurreservaat omdat ze nog zo jong zijn. Zo kunnen ze leeuwinnen ontmoeten en een eigen gezinnetje starten.

Leeuw Saeed Foto: EPA-EFE

Leeuw Simba Foto: EPA-EFE