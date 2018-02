Nederland heeft er een nieuwe prins bij: buitenechtelijke zoon (21) krijgt familienaam van vader

Nederland heeft er een nieuwe prins bij. Het gaat niet om een nieuwe telg binnen de koninklijke familie, maar om de 21-jarige Hugo Klynstra. Hij is een buitenechtelijk kind van prins Carlos. De Nederlandse Raad van State heeft woensdag besloten dat Klynstra zich prins mag noemen en de naam van zijn vader mag dragen. Dat meldt De Telegraaf.

Prins Carlos en zijn vrouw Annemarie Gualthérie van Weezel. Foto: Hollandse Hoogte / Anneke Janssen

Klynstra maakte in maart 2015 gebruik van zijn wettelijk recht om een naamswijziging te vragen en voortaan als Zijne Koninklijke Hoogheid prins Carlos Hugo Roderik Sybren de Bourbon de Parme door het leven te gaan. Hij wil als zodanig ook worden ingeschreven bij de Hoge Raad van Adel. De toenmalig minister van Veiligheid en Justitie had het verzoek van Klynstra ingewilligd.

Carlos, de oudste zoon van prinses Irene, de zus van prinses Beatrix, heeft zich altijd verzet tegen het verzoek van zijn zoon. Hij verloor tot nu toe alle processen, de Raad van State was zijn laatste kans. De hoogste bestuursrechter oordeelde echter ook weer in het voordeel van de niet-erkende zoon. Verder beroep aantekenen is niet meer mogelijk.

Dat betekent niet dat Klynstra meteen anders heet. Daar is een Koninklijk Besluit voor nodig. Hij zal de titel van prins krijgen en moet worden aangesproken met Koninklijke Hoogheid. De wijziging wil bovendien niet zeggen dat Klynstra nu lid wordt van het Koninklijk Huis De Bourbon de Parme. “Dit is een privéaangelegenheid van het Huis zelf, daar gaat het Nederlandse adelsrecht niet over”, aldus de Raad van State. Bovendien komt hij niet in aanmerking voor een toelage.

Video: De Telegraaf

Relatie Carlos en Brigitte Klynstra

Klynstra werd in 1997 geboren uit een relatie tussen zijn moeder Brigitte en Carlos. De Nederlandse prins heeft nooit ontkend dat Hugo zijn zoon is, maar wilde de jongen niet officieel erkennen. De destijds 26-jarige Carlos zou geschrokken zijn van de zwangerschap van Brigitte, die op dat moment 38 jaar was. Via een verklaring liet de prins toen weten dat het “een eigen, zelfstandige beslissing van mevrouw Klynstra is geweest om moeder te worden, welke beslissing hij volledig respecteert”.

De naam Klynstra verdwijnt uit de naam van Hugo. Hij heet na het Koninklijk besluit Hugo prins de Bourbon de Parme. Nederland heeft er een prins bij. #prins — Saskia Belleman (@SaskiaBelleman) 28 februari 2018

Prins Carlos, die het nieuws intussen heeft vernomen, wil niet reageren op de uitspraak van de Raad van State. Volgens de man gaat het om een persoonlijke kwestie.

Vergelijking met Boël

Heeft Nederland nu zijn eigen Delphine Boël? Het is verleidelijk de vergelijking te maken. Hugo Klynstra is namelijk ook een buitenechtelijk kind. Maar er is een belangrijk verschil: in België betwist koning Albert II dat hij de biologische vader van Delphine is – daarom voert ze ook haar juridische strijd. In Nederland staat het vast dat Carlos de papa van Hugo is, dat werd in 1999 al gerechtelijk erkend. Hij heeft het vaderschap dus nooit ontkend.

Waar de rechtszaak dan wel over ging? Hugo eiste de familienaam en de daarbij horende adellijke titels van zijn vader op, terwijl Delphine Boël niet uit is op de titel van prinses. Enkel op de erkenning van Albert II. Maar die eis werd in 2017 onontvankelijk verklaard, omdat de kunstenares niet bewezen had dat Jacques Boël haar vader niet is. Boël ging tegen die beslissing in beroep.

LEES OOK. Ik zegt altijd: Prinsen, heb altijd condooms bij je. Dan kun je dit soort dingen voorkomen.