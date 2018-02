Zware celstraf voor gevallen Brugse horecabaron na grootschalige fiscale fraude

Brugge - Een 51-jarige horecabaas uit Brugge is door de Brugse correctionele rechtbank veroordeeld tot twee jaar effectieve celstraf en tien jaar beroepsverbod voor grootschalige fiscale fraude. De beklaagde ontdook in zijn restaurants 12 miljoen euro belastingen en 6,9 miljoen BTW. Het OM had vier jaar effectieve celstraf gevorderd.

Philip Calleeuw was tot 2013 eigenaar van een hele reeks bekende restaurants in het centrum van Brugge. Het onderzoek bracht echter aan het licht dat de Bruggeling op grote schaal belastingen ontdook. Jarenlang kwam maar 80 procent van de opbrengsten in de boekhouding terecht. Twee medewerkers riskeren bij verstek ook een straf omdat ze elke avond het zwarte geld gingen ophalen in de verschillende restaurants. Uit de huiszoekingen bleek dat de beklaagden met het geld een luxeleven leidden. Er werden immers honderden dure handtassen en 800.000 euro cash aangetroffen.

In totaal werden op die manier voor 12 miljoen euro aan belastingen ontdoken. Daarnaast is er ook een openstaande BTW-schuld van 6,9 miljoen euro. Het openbaar ministerie vorderde voor de spilfiguur vier jaar effectieve celstraf en een beroepsverbod van tien jaar. Voor zijn vrouw werd drie jaar cel en hetzelfde beroepsverbod geëist.

Op de zitting vertelde Philip C. dat hij door de zaak helemaal aan de grond zit. Zijn advocaat Filip Van Hende vroeg tevergeefs om een straf met uitstel op te leggen. C. werd uiteindelijk veroordeeld tot twee jaar effectieve celstraf, 80.000 euro boete en tien jaar beroepsverbod. Zijn vrouw kreeg dezelfde straf, maar in haar geval werd de gevangenisstraf met uitstel opgelegd.

Philip Calleeuw. Foto: aft

Het palmares van Philip Calleeuw:

Elk seizoen 50.000 euro aan kleren

400 peperdure handtassen

800.000 euro cash in de kluis

19 miljoen euro belastingen ontweken