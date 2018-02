VN: “Noord-Korea levert Syrië materiaal voor chemische wapens”

Volgens een onuitgegeven VN-rapport leverde Noord-Korea materiaal aan Syrië dat gebruikt kan worden voor de productie van chemische wapens.

In het rapport staat volgens BBC dat tussen 2012 en 2017 zo’n 40 zendingen naar Syrië gebeurden, die voorafgaand niet gemeld werden. Het ging onder meer om pijpen en thermometers en zuurbestendige tegels. Die laatste zouden gebruikt worden om fabrieken te bouwen waar chemische wapens gefabriceerd kunnen worden. Ook zouden in 2016 en 2017 Noord-Koreaanse raketexperten gezien zijn in Syrische wapenfabrieken.

Enkele dagen geleden werd het Syrische regime er nog van beschuldigd een aanval met chloorgas te hebben uitgevoerd op Oost-Ghouta, een buitenwijk van hoofdstad Damascus.

Pijnlijk

Noord-Korea is het voorwerp van internationale sancties voor zijn nucleaire programma. Het rapport werd opgesteld door het expertenpanel van de VN, dat sinds 2010 nagaat of Noord-Korea de sancties naleeft.

Het is onduidelijk of en wanneer het rapport zal gepubliceerd worden, liet VN-woordvoerder Stéphane Dujarric verstaan aan New York Times. “Ik denk dat de overkoepelende boodschap is dat alle lidstaten de plicht en verantwoordelijkheid hebben om zich te houden aan de sancties die van kracht zijn”, voegde hij toe.

Veel van de informatie in het rapport van meer dan 200 pagina’s komt van niet-geïdentificeerde VN-lidstaten. Als de militaire samenwerking tussen beide landen bewezen wordt, is dat een pijnlijke illustratie van het onvermogen van de internationale gemeenschap om Noord-Korea en Syrië te isoleren.